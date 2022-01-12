Devrek'te su samuru görüldü

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde su samuru görüldü.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde görülen su samuru dere kenarında kaya parçalarına çıkarak avlanmaya çalıştı. Su samuru bir süre sonra tekrar suya girerek gözden kayboldu. Su samurunu görenler, o anları telefonlarının kameraları ile kaydetti.

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