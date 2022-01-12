Çatıdan düşen güvercini hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çatıdan düşen güvercini hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı

İHA

Çatıdan düşen güvercini hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı

Zonguldak’a Gazipaşa Caddesinde apartmanın çatısından düşerek bilincini kaybeden güvercini, hayata döndürmek için bir kişi dakikalarca suni teneffüs yaptı.
Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Gazipaşa Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre bir güvercin apartmanın çatısından düşerek bilincini kaybetti. Güvercinin yerde hareketsiz yattığını gören Savaş Berber isimli vatandaş, güvercini hayata döndürmek için kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Dakikalarca güvercine suni teneffüs yapan vatandaş sonunda güvercini hayata döndürdü. Yaralı güvercine su vererek güvercinin kendine gelmesiyle doğaya tekrar geri bıraktı. Berber’in çabası vatandaşlardan büyük takdir topladı.
Serdar Berber, “Yerde gördüğüm güvercini suni teneffüsle canlandırdım. Burada besledim güvercini sonra kendine geldi. Ben aslında 7 yıldır taklacı güvercini besliyorum. O yüzden bilgi sahibiyim. Güvercin kendine geldi yukarıda biraz ağzımla besledim. Kendine geldi ve uçtu gitti. Vatandaşlar çöpe atalım, yukarıya atalım kendine gelir falan dedi ama ben müdahale ettim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devrek'te su samuru görüldü
YEREL HABERLER Devrek'te su samuru görüldü
Türkiye Belediyeler Birliği'nden Alaplı’ya otobüs yardımı
YEREL HABERLER Türkiye Belediyeler Birliği'nden Alaplı’ya otobüs ...
Batı Karadeniz’de kuvvetli fırtına Dalgalar mendireği aştı, tekneler limana sığındı
YEREL HABERLER Batı Karadeniz’de kuvvetli fırtına Dalgalar mendireği ...
Kent Konseyi toplanan kitapları öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Kent Konseyi toplanan kitapları öğrencilerle ...
Zonguldak'ta 7 metrelik dalgalar oluştu, balıkçılar denize açılamadı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 7 metrelik dalgalar oluştu, balıkçılar ...
Zonguldak'ta 7 metrelik dalgalar oluştu, balıkçılar denize açılamadı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 7 metrelik dalgalar oluştu, balıkçılar ...
Zonguldak'ta 7 metrelik dalgalar oluştu, balıkçılar denize açılamadı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 7 metrelik dalgalar oluştu, balıkçılar ...
Kdz. Ereğli Hükümet Konağı ve Emniyet binası 2 Mart’ta ihaleye çıkacak
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Hükümet Konağı ve Emniyet binası 2 ...
Posbıyık: “Camii askeri lojmanların olduğu yere yapılmalı”
YEREL HABERLER Posbıyık: “Camii askeri lojmanların olduğu yere ...
Drone ile yapılan denetimdeki ihlaller şaşkına çevirdi
YEREL HABERLER Drone ile yapılan denetimdeki ihlaller şaşkına ...
Başkan Posbıyık 10 Milyon TL’ye alınan araçları tanıttı
YEREL HABERLER Başkan Posbıyık 10 Milyon TL’ye alınan araçları ...
Emniyetten madde kullanan şahıslara yönelik operasyon Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Emniyetten madde kullanan şahıslara yönelik ...
Maden işçisi, Tunuslu Marva Hamouda’yla dünya evine girdi
YEREL HABERLER Maden işçisi, Tunuslu Marva Hamouda’yla dünya evine ...
Binadan kopan taş parçası az kalsın kazaya davetiye çıkarıyordu
YEREL HABERLER Binadan kopan taş parçası az kalsın kazaya davetiye ...
“Korsan Martı” Zonguldak semalarında görüldü
YEREL HABERLER “Korsan Martı” Zonguldak semalarında görüldü
Pistin uzatılmasından sonra havalimanı hareketlendi Pistin uzatılmasından sonra havalimanına 348 uçak ve 49 binin üzerinde yolcu gelip gitti
YEREL HABERLER Pistin uzatılmasından sonra havalimanı ...
Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs duvara çarptı: 12 yaralı Facia ucuz atlatıldı
YEREL HABERLER Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs duvara çarptı: 12 ...
Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs istinat duvarına çarptı: 11 yaralı
YEREL HABERLER Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs istinat duvarına ...
Okyanus semalarında görülen 'korsan martı' Zonguldak'ta
YEREL HABERLER Okyanus semalarında görülen 'korsan martı' ...
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan Kdz. Ereğli’ye okul müjdesi
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan Kdz. Ereğli’ye okul ...
Motosiklet karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı
YEREL HABERLER Motosiklet karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı
Alaplı'da gazetecilere sağlık indirimi
YEREL HABERLER Alaplı'da gazetecilere sağlık indirimi
Türkiye'nin ilk cep uydusunu tasarlayan üniversite öğrencileri fırlatma gününü bekliyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk cep uydusunu tasarlayan üniversite ...
Türkiye'nin ilk cep uydusunu tasarlayan üniversite öğrencileri fırlatma gününü bekliyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk cep uydusunu tasarlayan üniversite ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.