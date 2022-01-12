Zonguldak- Ereğli yolunda yoğun kar yağışı etkili oldu Yoğun kar yağışında sürücüler yollarda kaldı trafik aksadı

Zonguldak’ta aniden bastıran kar yağışı Zonguldak Ereğli karayolunda etkili oldu. Aniden bastıran kar yağışında sürücüler yollarda kaldı.

Zonguldak’ta aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Zonguldak Ereğli karayolunda etkili oldu yoğun kar yağışında sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısı sonrası kentte aniden bastıran kar yağışı kısa sürede etkili etkisini gösterdi. Zonguldakİstanbul karayolunda sürücüler yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli seyir etti. Uzun araçlar ve zincirsiz araçlar yollarda kaldı. Karayolları ekipleri yollarda kar küreme işlemi yaptı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Ereğli yolunda tırlar yolda kalırken yolda yoğun kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Yollarda yaşanan kaza ve yolda kalanların aksine manzara seyretmeye gelen Zeki Kahraman, “Yolda kalmadım. Gezmeye geldim. Kar yağışı devam ediyor birazdan yol tamamen kapanır. Bende gezmeye çıktım. Sürücüler dikkatli olsun. Kar lastiksiz, zincirsiz yola çıkmasınlar. Burası yüksek bölge aşağılardan kar buralarda daha kar çok. Herkes dikkatli ve tedbirli olsun” şeklinde konuştu.

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