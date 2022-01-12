EGD’den Tekin’e ziyaret

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Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Şafak Erel ve yönetim kurulu üyeleri Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’i ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Şafak Erel ve yönetim kurulu üyeleri Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’i iadei ziyarette bulundular.

Son derece samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Şafak Erel, basın mensuplarının yaşadıkları sorunlar ve sıkıntıları dile getirerek Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği’nin çalışmaları hakkında Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’e bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin’de Yerel medya mensuplarının sorun ve sıkıntılarını bildiklerini ifade ederek ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Ziyarette Alaplı Kent Konseyi Başkanı Yasin Ören’de hazır bulundu.

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