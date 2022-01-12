Zonguldak'ta 'kar' ulaşımı aksattı

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta akşam saatlerinde etkili olan kar, İstanbul yolunda ulaşımı aksattı, bazı araçlar yolda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından beklenen kar, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Zonguldakİstanbul yolunun Ereğli kesiminde aniden bastıran kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Yokuş yukarı çıkmakta zorlanan araçların sürücüleri, uzun kuyruklar oluşturdu. TIR'lar da karda yokuşları çıkmakta zorlandı. Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2022-01-12 19:33:40



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