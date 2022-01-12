Kırmızı ışık ihlali yapan jandarma personeline 427 TL para cezası

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine trafik kazalarının önlenmesi ve trafik kurallarına uyulması konularında, Jandarma Trafik Tim Komutanlıkları tarafından eğitim verildi. Eğitim sonrası kırmızı ışık ihlali yapan personele cezai işlem uygulandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik kazaların önlenmesi ve trafik kurallarına uyulması konularında eğitim verilmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yerinde denetim yapıldı. Denetim sırasında söz konusu trafik eğitimini alan personelin sevk ve idaresindeki Devriye Müdahale aracı ile ZonguldakEreğli Devlet Karayolu Kozlu kavşağında geçiş üstünlüğünü gerektirecek bir durum olmadığı halde kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edildi. İhlali gerçekleştiren jandarma personeline, Jandarma Trafik Timi tarafından "Kırmızı ışık kuralına uymamak" maddesi gereğince 427 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.