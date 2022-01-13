Çaycuma’da kar yağışı etkili oldu

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Bölgede beklenen kar yağışı akşam saatlerinde ilçenin yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışı etkisini arttırarak yüksek kesimlerde kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar kar keyfi için Göldağı ve Güdüllü köyünün çevresindeki ormanlık alanlara çıktı.

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