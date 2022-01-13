Başkent EDAŞ´tan Çaycuma´ya 24 milyon liralık yatırım



ZONGULDAK, (DHA) Başkent EDAŞ kesintisiz elektrik arzının sağlanması amacıyla Zonguldak´a bağlı Çaycuma ilçesine 24 milyon liralık yatırım yaptığını duyurdu.Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ), Çaycuma yatırımları kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan enerji nakil hatları, alçak gerilim şebekeleri, dağıtım merkezleri ve aydınlatma armatürlerini yenilediğini ve havai hatların bir kısmını da yer altına aldığını duyurdu.13 YENİ DAĞITIM TRAFOSU İLAVE EDİLDİBaşkent EDAŞ, 2021 yılında başladığı 24 milyon lira tutarındaki projeleri aynı yıl içinde tamamlayarak, Çaycuma ilçesindeki şebekede değişim ve yenileme çalışmalarını tamamladığını açıkladı. Bu projelerle 698 direk, 200 kilometre iletken, 89 kilometre kablo tesis eden şirket, mevcut şebekeye 13 adet yeni dağıtım trafosu ve 2 adet dağıtım merkezi ilave etti.Çaycuma´da elektrik kesinti sayı ve sürelerini minimize etmeyi amaçlayan şirket, yaklaşık 68 bin abonenin ve bölgede yer alan sanayi tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılayan şebekeleri yenileyerek elektrik kesintilerinin önüne geçmeyi hedefliyor.YATIRIMLARDA PLANLI KESİNTİ ÇALIŞANLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN ZORUNLUYatırımları devreye alınması sürecinde uygulayacağı planlı kesintileri ise internet sitesinde 48 saat öncesinden duyuran şirket, saha çalışanlarının güvenliği için zorunlu bu kesintileri duyurarak müşterilerinin söz konusu kesintilerden önceden haberdar olmasını amaçlıyor.Zonguldak´ta yatırımlarını sürdüreceğini duyuran Başkent EDAŞ, her yıl yaptığı büyük çaplı elektrik dağıtım şebekesi, teknolojik yatırımlar ve bakımlar ile daha kaliteli ve sürekli enerji sağlamayı amaçlıyor. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma

2022-01-13 10:14:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.