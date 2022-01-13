CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gençlerle buluştu “Türkiye’ye demokrasiyi getirecek olan sizlersiniz” “Sizlere sonuna kadar güveniyorum”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerle bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak Cumhuriyet Caddesi’nde yaptığı esnaf ziyaretinin ardından gençlerle buluştu. Gençlerin ilgisi üzerine yanlarına gidip onlarla selamlaşan Kılıçdaroğlu, gençlerle fotoğraf çektirdi.

Gençlere seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, “Annelerinize babalarınıza selam söyleyin. Önümüzdeki seçimlerde oy kullanma imkanınız varsa mutlaka sandığa gidip oyunuzu kullanın. Türkiye’ye demokrasiyi getirecek olan sizlersiniz. Sizin oyunuz Türkiye’nin geleceğini belirleyecek. Siz Türkiye’nin kaderini belirleyecek kuşaksınız. O nedenle sizlere sonuna kadar güveniyorum. Asla umutsuz olmayın. Türkiye'yi hep beraber ayağa kaldıracağız” dedi.

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