Çalışma Bakanı Bilgin’i ziyaret ettiler

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Zonguldak Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin’i ziyaret etti.
Ziyarette Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) ve kurumlara işçi alımları ile maden şehitlerinin yakınlarına tanınan haklardaki tarih sınırlamasının kaldırılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'de hazır bulundu.
Öte yandan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Zonguldak Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, TÜRKİŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ı da ziyaret ettiler.
TTK ve MTA’ya işçi alımı ile maden şehit ailelerine tanınan haklardaki tarih sınırlamasının kaldırılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.