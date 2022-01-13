TSM korosu kış konseri ile Çaycumalıların karşısına çıktı

Çaycuma Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu uzun bir süre sonra “Kış Konseri” ile Çaycumalıların karşısına çıktı.

Türk Sanat Müziği Topluluğu pandemi yasakları sonrası ilk konserini gerçekleştirdi. Koronun Şef Levent Özger yönetiminde verdiği “Kış Konseri”ne katılım oldukça yüksek oldu. Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki konseri Çaycuma Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş'la birlikte bazı sivil toplum örgütlerinin başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve kalabalık bir müzik sever topluluğu izledi. Topluluk Başkanı Hamza Başören açılış konuşmasında, Türk Sanat Müziği Topluluğuna maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen başkana ve çevre il ve ilçelerden gelen kardeş koroların üyelerine teşekkür etti.

Sunuculuğunu Sibel Erdem Dilsiz'in yaptığı konserde 22 farklı eser seslendirildi. TRT saz sanatçıları Sedat Oytun'un ut, Gökhan Yıldır'ın klarnet, Ahmet Çağalaroğlu'nun keman, Özgür Çarman'ın kanun, Halil Uğur Kutlu'nun ritim sazla eşlik ettiği koro konser sonrası ayakta alkışlandı. Davetlilerin zaman zaman eserlere eşlik ettiği konserde seslendirilen Türk müziğinin değişik makamdaki şarkıları izleyicilerden büyük beğeni aldı. Konser sonunda Şef Levent Özger’e günün anısına bir buket çiçek sunuldu.

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