Köy beyaz örtüyle kaplandı, kartpostallık görüntüler oluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ta Beycuma Beldesine bağlı Karapınar köyünde kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Zonguldak’ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Merkeze bağlı köylerde etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışından en çok nasibini alan köy ise Beycuma Beldesine bağlı Karapınar köyü oldu. Kar yağışının ardından köyde kart postallık görüntüler oluşurken vatandaşlar karı tadını doya eğlenerek çıkardı. Kar kalınlığı ise 10 cm kadar ulaştı. Kar yağışının hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.