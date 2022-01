263 maden işçisinin hatırası uzayda Türkiye'nin ilk cep uydusu Amerika'dan uzaya fırlatıldı İlk cep uydusu Space X Falcon 9 geri sayım yapılmasının ardından uzaya fırlatıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu263A takımının yaptığı ilk cep uydusu Space X Falcon 9 uzay aracıyla geri sayım yapılmasının ardından uzaya fırlatıldı. Grizu263A uydusunun uzaya gönderilmesinde emeği geçen Grizu 263 takımı ise o anları heyecanla izledi.

3 Mart 1992 yılında meydana gelen maden faciasında ölen 263 işçinin isminin verildiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uzay Takımı Grizu263 tarafından üretilen Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu263A 13 Ocak günü SpaceX Falcon9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Yerel saatte 18.45 sıralarında fırlatılan Grizu 263A uydusunun uzay yolculuğu için Erdemir de 2018 yılından bu yana çalışmalara büyük destek verdi. Cape Canaveral (SLC40) fırlatma üssünden SpaceX Falcon 9 roketi ile gerçekleşen fırlatma sonrası Grizu 263A uydusu, alçak dünya yörüngesinde 525 km uzağa gönderilerek 4 yıl boyunca yörüngede kalacak.

Grizu263A uydusu Elektrik Güç Alt Sistemi (EGS), Yerleşik Bilgisayar Alt Sistemi (YBS), Haberleşme Alt Sistemi (HS), Yönelim Belirleme Alt Sistemi (YBKS) ve Faydalı Yük Alt Sistemi (FYS) olmak üzere 5 temel alt sistemden ve bu sistemlerin sabitlendiği ve korunduğu bir gövdeden oluşuyor. Ağırlığı 237 gr olan, 5X5X5 cm boyutlarında bir küp şekline sahip Grizu263A’nın dünyaya göndereceği veri paketi içinde alt sistemlerin tükettiği ve güneş panellerinden elde edilen güç bilgileri, uydunun yörüngedeki hareketlerinin analizi için atalet verileri, UTC zaman bilgileri ve uydu iç sıcaklık bilgisi bulunuyor.



"Zonguldak sıradışı insanların şehridir"

Fırlatma öncesi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde program düzenlendi. Programda açılış konuşmasını yapan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, "Grizu 263 takımımız yıllardır yaklaşık 56 sene önce başladı bu serüvenine. O gün bugünü hayal ediyorlardı. Zaman içerisinde başarıları artmaya başladı. Zaman içerisinde başarıları gerçekleştikçe daha bir üst seviyeyi düşündüler. Onun için mücadele verdiler. Bugün artık uzaya Türkiye'nin en küçük cep uydusunu fırlatma noktasına ve zamanına geldik. Bu bizim için önemli ve gurur verici bir gün. Bunun başarılarımızda ve kendi başarılarında bir aşama olmasını diliyorum. Bundan sonraki çalışmalar ve başarılar bunların da üzerine çıkacak. Buna inanıyorum. Üniversitemiz Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerin dışında bir üniversite. Dışarıdan bakıldığında ortalama bir üniversite olarak görülüyor. Zonguldak sıra dışı insanların şehridir diyorum. Başarılarda da sıradışı, belki toplumsal olaylarda da sıra dışı. Bu sıra ışı insanların yaşadığı şehirlerde hiç beklenilmeyen başarılar da ortaya çıktı. Bundan sonra çıkacak. Grizu263 takımımızın bu başarısı da buna bir örnek. Üniversitemiz sadece Grizu263 takımı ile değil diğer uzay takımlarımız da var. En son model uydu yarışmasında BDispate takımımız da birinci oldu. Cumhurbaşkanımızın elinden ödüllerini aldılar. Daha birçok alanda başarılarımız devam ediyor" diye konuştu.



"Türk insanını uzaya gönderme hedefimiz var"

2019 yılında faaliyete geçen Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmaları hakkında bilgiler veren Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım da, "Bugün çok mutlu bir vesile ile buradayız. Ben milli uzay programımızın yürütülmesiyle ilgili bir kritik kurumun başındayım. Gece gündüz uzayla ilgili ülkemizi ileriye götürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimizin hakikaten kendi başlarına azmederek, çok çalışarak, azmederek başarmış oldukları bu güzel başarıyı beraber kutlamak için burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Uzay Ajansı 2019 yılında faaliyete geçti. Maalesef biraz gecikmiş bir hamleydi. Zararın neresinden dönersek kardır diye çok yoğun çalışıyoruz. Yakın bir zamanda tanıtım toplantısı da biz düzenleyerek Milli Uzay Programımızın on programı çerçevesinde neler yaptığımızı kamuoyu ile paylaşacağız. Çok heyecan verici hedefler var. Bir Türk insanını uzaya gönderme hedefimiz var. Bugün konuştuğumuz konu bu küçücük uyduyu uzaya göndermek bu büyük hedeflerimiz arasında inanın onlar kadar önemli. Bu gençlerimizi hakikaten cani gönülden tebrik ediyorum. İnşallah desteğimiz onlarla olacak. Biz sadece takip etmekle yetindik buraya kadar. Çünkü fırsat bulamadık. Ama bundan sonrasında bununla ilgili çalışan bütün üniversitelerimizin takımlarını her konuda desteklemek için programlarımız hazır. Yakın zamanda müjdeler veriyor olacağız" diye konuştu.



"Bu başarılar BEÜ'deki uydu teknolojileri kültürünün oturduğunu gösteriyor"

TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ise başarılı bir fırlatmaya tanıklık ettiklerine dikkat çekerek, "Bu başarılı fırlatmaya biz de tanıklık edeceğiz. Biz geçtiğimiz yıl altıncısını düzenledik. BEÜ model uydu altı yarışmanın ikincisinde birincilik yaşadı. Bu bize BEÜ'deki uydu teknolojileri kültürünün ne kadar oturduğunu ve artarak devam ettiğini gösteren bir şey. Bu bizi çok mutlu ediyor. TÜRKSAT olarak model uydu yarışmasında yaşadığımız heyecanı anlatamam. 8 aylık süreçten sonra roketleri yüklenmesi ve yarışma sürecini izlemek büyük bir heyecan. Gençlerin oradaki heyecanını görmek hepimizi çok gururlandırıyor. Biz bu desteği vermeye devam edeceğiz. Böyle güzel üniversitelerden böyle takımlar çıktıkça destek vereceğiz" şeklinde konuştu.



"Gençler hodri meydan, bir dahaki sefere uzaya bizi siz gönderin diyor"

ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sartuk Karasoy ise işin daha çok fırlatma tarafında olduklarını söyledi. Uzay sınırı olan 100 kilometreyi 8 kez geçerek değişik teknolojilerin gösterimini yaparak herkese mesaj verdiklerini söyleyen Karasoy, "ROKETSAN olarak bu işin biraz daha fırlatma tarafındayız. SpaceX'i ister istemez kıskanıyoruz diyelim henüz orada olmadığımız için. Bunu da itiraf etmek lazım. Ama şunu da eklemek istiyorum. Biz bir mesaj verdik. 2017, 2018, 2020'de uzay sınırı dediğimiz sınırı 100 kilometreyi 8 kez geçerek değişik teknolojilerle değişik teknolojilerin gösterimini yaparak herkese mesaj verdik. Bu gün ise buraya bir mesaj almaya geldik. Gençler bizi zorluyor. Diyorlar ki hazırız. Hodri meydan, bir dahaki sefere bizi uzaya siz gönderin diyorlar. Biz bu mesajı çok net olarak alıyoruz diyorum. Onun için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bu emeğin karşılık bulmasını diliyorum, hayırlı olmasını diliyorum" diye ifade etti.



"Grizu263 takımının ülkenin dört bir yanındaki gençlerimize ilham vereceğine inanıyorum"

Grizu263 takımının ana sponsoru olan ERDEMİR Genel Müdürü Salih Cem Oral da Erdemir olarak gençlerle uzay yolculuğuna çıktıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti. Oral, "Grizu 263 ekibini öncelikle tebrik ediyorum. Onların başarılarında emeği geçen değerli bilim insanlarına BEÜ öğretim üyelerine, öğrencilerimizin ailelerine ve okul arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Türkiye ve Zonguldak için hep beraber tarihi bir güne tanıklık ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'İlime inanan, engeller karşısında yılmayan çok çalışan gençlerden ümitliyiz. Biz Erdemir olarak bu gençlerle bu yolculuğa çıktığımız için çok mutluyuz. Bu ümidimizi gerçek kılan Grizu 263 takımının başarı hikayesine el vermemiz yönünde bizleri yönlendirerek destekleyen, gençlerimizin hayalini gerçekleştirmek için destekleyen OYAK Genel Müdürümüz ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman Savaş Erdem beye ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca başta takımın çalışmalarında desteğini esirgemeyen Rektör Hocamız Mustafa Çufalı, takım danışmanı Bülent Ekmekçi olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Grizu 263'ün ülkemizin dört bir yanında gençlerimize ilham vereceğine inanıyorum" dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili, Dijital Mecralar Komisyonu Sözcüsü Zeynep Yıldız da Grizu263 takımının bu güzel hikayeyi ülkeye hediye ettikleri için teşekkür ederek şöyle dedi:

"Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Uzun bir müddetten beri bu günü bekledim. Mecliste de gençlerin başarılarını anlatmaya gayret ediyorum. Grizu263 benim bu konuda benim elimi çok kuvvetlendiren takımlardan biri. Bence burada en büyük teşekkürü gençler hak ediyor. Ben burada gençlere teşekkür ediyorum. Meclis kürsüsü neyi konuşursak onun çoğalacağı bir yer. Biz gençlerin başarılarını konuştukça bu başarılar çoğalacak. Bu güzel hikayeyi ülkemize hediye ettikleri için ZBEÜ ve Grizu 263 takımına çok teşekkür ediyorum. Sayılarının artmasını diliyorum."



"Bu büyüyen gelişen Türkiye'nin ayak sesleri"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da tarihi bir gün yaşadıklarını söyleyerek konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"İlimiz adına ülkemiz adına tarihi bir gün yaşıyoruz. Bazı yerleşim yerlerinin tarihte hatırlanan önemli olaylar bölümüne bu gün hep beraber şahitlik ediyoruz. Biz de bu tarihin bir parçasına şahitlik yapacağız diyeceğiz. İllerin kalkınmasında gelişmesinde oranın marka değeri olmasında bu tür olaylar etkinlikler çok önemli. Ülkemizde adından bahsettiren birçok üniversite olmasına rağmen son dört beş yılı domine eden bir takıma sahip olan Zonguldak'ı bu yönüyle tebrik etmek lazım. Bu başarıda payı olan herkese tek tek teşekkür etmek lazım. Başarı ancak bir iklimle olur. Bir iklimde ancak meyve yetişebilir. Her ne kadar çok olumsuz eleştiriler olsa da zaman zaman başarılar bu eleştirileri elinin tersiyle itiyor kenara. Bu büyüyen gelişen Türkiye'nin ayak sesleri. Şu anda Türkiye teknolojik bir gelişimi hızlı bir şekilde dönüşümünü sağlamakta. Üniversitelerdeki gençlerimiz şu anda çok genç yaşta insanlar. Önümüzdeki 510 yıllık süreçte ülkemiz dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olacak. Siz gençler buna çok daha fazla inanın. Yapamayacağımız bir şey yok. Şu anda dünyanın sayılı grupları içerisinde yer alan arkadaşlarımız aramızda oturan insanlar. Yapamayacağımız hiçbir şey yok. Yeter ki kendimize güvenelim."

Akademik danışman Prof. Dr. Bülent Ekmekçi ile takım kaptanlarının Grizu263A cep uydusunun uzaya fırlatılmasına ilişkin süreci hatırlatarak heyecanlarını paylaştı.



Türkiye'nin ilk cep uydusu Amerika'dan fırlatıldı

Cep uydusunun uzaya fırlatma anı geri sayım yapılarak uzaya fırlatıldı. Uydunun uzaya gönderilmesi anında ise salonda büyük bir coşku yaşandı. Grizu263 takımı ise sahneden canlı olarak gece gündüz demeden hayata geçirdikleri Grizu263A uydusunu uzay yolculuğuna tanıklık etti. Büyük coşku yaşayan takım birbirini tebrik etti. Protokol üyeleri ve davetliler meraklı gözlerle cep uydusunu izledi. Salonda bulunan öğrenciler ise ellerine aldıkları cep telefonlarıyla o anları kameraya kaydetti.

