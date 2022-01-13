Türkiye'nin ilk cep uydusu, uzaya fırlatıldı (2)



CEP UYDU, ROKETTEN AYRILDI

Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden SpaceX'e ait Falcon-9 roketiyle uzaya fırlatılan Türkiye'nin ilk cep uydusu, 1 saatlik yolculuğun ardından uzayda roketten ayrıldı. Bundan sonraki süreçte kendi yörüngesinde hızla dönmeye başlayacak uydu, daha sonra yavaşlayacak ve dünyaya ilk sinyali göndermeye başlayacak. Grizu 263 takımı danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi. Ekibin yoğun duygular içerisinde olduğunu anlatan Prof. Dr. Ekmekçi, "Artık yılların emeği bir uydumuz var. Artık yörüngede yer almasını bekliyoruz. Sinyallerimi takip edeceğiz bundan sonra. Onu da alınca çok sevineceğiz ve hayallerimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Duygu dolu anlar yaşadık. Her başarının ardında aslında acıtatlı anılar oluyor. Biz de çok anı biriktirdik. Bu anılar devam edecek. Uydu roketten çıktıktan sonra kendi etrafında dönecek. İçindeki bir sistem bunu yavaşlatacak ve sonunda sinyal vermeye başlayacak. Umutla bekliyoruz. Uzay çalışmaları içerisinde birçok riskleri barındırıyor. Şu ana kadar her şey yolunda gitti. Bundan sonra da inşallah yolunda gidecektir. Sinyal almayı heyecanla bekleyeceğiz. Dünyanın herhangi bir yerinden de ilk sinyal alınabilir. Gelebilecek ilk sinyal haberi bizleri çok mutlu edecektir" dedi.

'ÇOK BÜYÜK BAŞARI'

Türk Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım da öğrencileri başarısı nedeniyle kutladığını söyledi. Önemli bir ana tanıklık ettiklerini ifade eden Yıldırım, şöyle dedi:

"Çok özel bir akşam yaşadık. Canlı olarak uydumuzun fırlatılmasına şahitlik ettik. Gençlerimizin bu başarısı küçük görülebilir anlaşılmayabilir. Bu çok büyük başarı. Kendileri karar vermişler ve çalışmaları ve başarmışlar. Çok büyük sıkıntılara düşmüşler ama bunları aşarak başarıya ulaşmışlar. Ben bu başarıyı görmekten çok mutluyum. Bizim görevimiz de bu tür girişimleri desteklemektir. Bu ve bunun gibi ekipleri destekleyeceğiz imkanlar dahilinde. Çok mutluyuz."DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2022-01-13 20:20:26



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