Otomobile çarpan araç ters döndü, yayalar kazadan saniyelerle kurtuldu Yaya geçidinde duran otomobile çarpan aracın ters döndüğü kazada 1 kişi yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir otomobil, yayalara yol vermek için duran araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen araç seyir halindeki motosiklete de çarptı. 1 kişi yaralandığı kazadan yayaların saniyelerle kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Devrim Bulvarı üzerindeki anıt kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan K. idaresindeki 67 LT 881 otomobil yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için durdu. Bu sırada arkadan gelen Fikret A. idaresindeki 78 SP 303 plakalı otomobil önündeki aracın durduğunu fark edemeyip çarpınca yan yattı. Yan yatan araç bu sırada Osman G.’nin kullandığı 67 UB 134 motosiklete de çarparak kullanılamaz hale getirdi. Kazada yol kenarındaki park halinde bulunan 67 SG 090 plakalı park halindeki otomobil de hasar gördü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yan yatan araçta bulunan yaralı Fikret A.'yı Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımı ile otomobilden çıkarıp sedye ile ambulansa taşıdı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik otomobiller ile motosikletin yoldan kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.



Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler yoldan geçen yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan gelen başka bir otomobilin çarparak yan yattığı ve çevredeki vatandaşların kaçıştığı görülüyor.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.