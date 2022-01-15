Dalgalara aldırmadan fotoğraf çektirdiler Liman arkasında boyu 5 metreyi bulan dalgalara aldırmadan fotoğraf çektirdiler

Zonguldak’ta şiddetli rüzgarla beraber dalga etkili oldu. Liman arkasında dalgalara aldırmayan 2 genç fotoğraf çektirdi.

Zonguldak şiddetli rüzgarla beraber dalga etkili oldu. Liman arkası mevkiinde dalga boyu 5 metreye kadar çıkarken mendireği aştı. Liman arkasında denizi seyretmeye gelen iki genç şiddetli dalgalara aldırmayıp fotoğraf çektirdi. Tehlikeye aldırmadan fotoğraf çektiren gençler bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

Öte yandan, şiddetli dalga nedeniyle gemiler açıkta demirlerler denize açılamayan balıkçılar limana demirledi.

Limanda dalgaların keyfini çıkartan vatandaşlar, “Hafta sonunu fırsat bilip liman arkasına geldik. Güzel dalga var. Onu izleyerek stres atıyoruz. Bazı vatandaşlar farklı fotoğraflar çekmek adına hayatını tehlikeye atıyor. Bu şekilde yapmaları yanlış. Kenarda güzelce izlemek varken dalgaların arasına girip fotoğraf çektiriyorlar. Dalga boyu zaman zaman çok büyük olabiliyor vatandaşlarımızın bunlara dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

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