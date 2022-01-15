Başkan Tekin'den teşekkür

Zonguldak’ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Zonguldak'ta düzenlenen Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşma’ programına katılan mahalle ve köy muhtarlarına, CHP Alaplı kadın kolları ile gençlik kollarına teşekkür etti.

Tekin, yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Zonguldak'ta düzenlenen 'Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşma’ programına büyük bir katılım olduğunu söyledi. İlçeden mahalle ve köy muhtarları başta olmak üzere kadın ve gençlik kollarına programa katılımlarından dolayı teşekkür ettiğini belirten Tekin, “Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, İlimizdeki temasları kapsamında muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. İlçemizden Mahalle ve Köy Muhtarlarımız, Partimizin Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve yöneticileri il vatandaşlarımız programlara katıldılar. Muhtarlarımız değerli fikirlerini Genel Başkanımızla paylaştılar. Ülkemiz, İlimiz ve İlçemiz için çok faydalı bir toplantı oldu. Ben öncelikle Mahalle ve Köy Muhtarlarımıza, Kadın ve Gençlik Kolları başkan ve yöneticilerine ile halkımıza Partimizin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun programlarına katılmalarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum” Dedi.

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