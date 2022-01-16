Sabah saatlerinde bastıran kar karayollarında etkili oldu

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Zonguldak’ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Zonguldak Ereğli ve Zonguldak Ankara karayolunda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Zonguldak Ankara karayolunda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, ekiplerin yolu açmasına rağmen kısa sürede yolu dolduruyor. Zonguldakİstanbul karayolu ve Zonguldak Ankara karayolunda sürücüler yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli seyir etti. Öte yandan, Zonguldakİstanbul karayolu ve Zonguldak Ankara karayolunda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

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