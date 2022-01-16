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Veterinerden kaçan köpeğini her yerde arıyor 4 yaşındaki yasaklı ırk köpeğini her yerde arıyor

İHA

Veterinerden kaçan köpeğini her yerde arıyor 4 yaşındaki yasaklı ırk köpeğini her yerde arıyor

Zonguldak’ta yaşayan Kaan Mızrak, veterinerden kaçan dogo Arjantin türü köpeğini her yerde arıyor.
Zonguldak’ta yaşayan Kaan Mızrak, yasaklı ırk dogo arjantin cinsi köpeğinin veteriner kliniğinden kaçtığını belirterek görenlerden duyanlardan destek istedi. Yasaklı ırk köpeğinin kısırlaştırılıp çip takılması için veterinere getirdiğini ifade eden Kaan Mızrak, “Zonguldak’ta öğrenciyim. Çarşamba günü veterinerden kaçtı. Salı akşam ameliyat oldu. Kendisi yasaklı ırk. Çip takılması için kısırlaştırılması gerekiyordu. Gerekli prosedürleri yerine getirmek için veterinere gittim ve köpeğimi kısırlaştırdım. Köpeğimin başka salık sıkıntıları çıktığı için bir gün kalması söylendi. Bende tedavisi için orada bıraktım. Çarşamba sabahı veteriner kliniğinde beni aradılar “Dogi” isimli köpeğimin kaçtığını söylediler. Çarşamba gününden bugüne her yerde arıyorum. Görenlerin bulanların bizlere haber vermesini istiyorum. Köpeğim yasaklı ırk olduğu için yasa 14 Ocak’ta son buldu. Şimdi bulsam bile almak çok zor olacak. Gerekli yerlere buradan sesimi duyurmak istiyorum. Bütün belgelerimi gerekli yerlere bıraktım. Köpeğime benzerlerinden çeşitli çağrılar aldım ama hala bulabilmiş değilim. Herkesin desteğini bekliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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