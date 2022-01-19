Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon Tespit edilen 4 kaçak ocak imha edildi

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak ocaklara operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 adet kaçak ocak tespit edilerek imha edildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kilimli İlçesinde 0118 Ocak tarihleri arasında kaçak ocaklara operasyon düzenlendi. Kaçak Maden Ocaklarına yönelik Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına ait Jandarma Asayiş Komando Timlerinin desteği ile icra edilen operasyonlar neticesinde; 4 Adet sahipli Kaçak Maden Ocağı tespit edildi.

1 Adet Havalandırma Motoru, 4 Adet Kürek, 2Adet Vinç, 2Adet Vagon, 4 Adet Kazma, 54 Metre Profil Ray ele geçirildi. Tespit edilen kaçak maden ocaklarının imhası sağlanarak, şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

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