Zonguldak Valiliği yollardaki son durumu paylaştı

Zonguldak’ı etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklara etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler Zonguldak Ankara ve Zonguldak İstanbul karayolunda zaman zaman zor anlar yaşadı.

Zonguldak’ı etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde aralıklara etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Bölgede aktif görev yapan jandarma ve polis ekipleri sürücülere destek olmak için seferber oldu. Zonguldak Valiliği yollardaki son durum hakkında paylaşım yaptı. Zonguldak Valiliği yoğun kar yağışının ardından karayollarında yol ve hava durumu uyarısında bulundu.

Buna göre ulaşıma açık ve kapalı olan güzergahlar şöyle;

Zonguldak Ereğli, Kar yağışı mevcut, Güzergahta yol açık Uzun araçlara trafiğe kapalı, Zonguldak Bakacakkadı, Kar yağışı mevcut Yol uzun araçlara kapalı , Bakacakkadı Bartın, kar yağışı mevcut Güzergah tüm araçlara açık, Bakacakkadi Kar yağışı var Güzergah tüm araçlara açık, Devrek Mengen Kar yağışı mevcut. Trafik uzun araçlara kapalı olduğu belirtildi.

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