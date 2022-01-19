Jandarma vatandaşı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Ayvazlar Köyü’nde köy halkı trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Tim ekipleri tarafından 2022 yılı içerisinde yapılan planlamalar dahilinde farkındalık oluşturmak için sürücülere trafik ışıkları ve yaya geçidinde yapılan etkinlikte ekipler, sürücüleri geçiş üstünlüğü, trafik ışıklarının dikkate alınması konusunda bilgilendirdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, bilgilendirme seminerlerinin verilmeye devam edileceği belirtildi.

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