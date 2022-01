95 eserini sergileyen çocuklar başarıya imza attı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan çocuklara yönelik guaj boya resim kursunun sergisi gerçekleşti.

Çaycuma Kültür Merkezi’nde düzenlenen sergiye, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü Özkan Yıldırım ve davetliler katıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği sergide çocuklar bin bir emeklerle tuvale yansıttıkları 95 eseri sergilediler. 38 yıldır su altı resimleri kategorisinde birbirinden değerli tablolar resmeden usta öğretici Figen Ramazanoğulları, sergi sonu duygularını şu şekilde dile getirdi; “ Her şeyden önce çocukları düşünen Kurum Müdürümüz Gökhan İncircioğlu’na teşekkür ediyorum. 25 öğrenciyle yola çıktık 95 resim sergiledik. Çocuklarımıza sadece resim çizim tekniklerini anlatmadık onlara dostluğu, kitap okumanın faydasını, doğa sevgisini konulu resimler yaptırmaya çalıştım. Aslında grup şeklinde yapılan derslerin sonucunda, teknik bilgilerin yanı sıra sosyal açıdan da çocuk psikolojisi üzerinde çok olumlu sonuçlar gözlenmektedir. İlk kursumuzun sonuna geldik fakat yeni kursumuz tekrar açıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Baş’a ve hiç yılmadan sanata önem verip çocuklarını her gün düzenli getiren Çaycuma halkına çok teşekkür ederim."

Kurum Müdürü Gökhan İncircioğlu, “ Sanat eğitimi yoluyla, çocuk ile çevresi, özellikle kültürel çevresi arasındaki etkileşim ve iletişim daha güçlü ve anlaşılır olacaktır. Kültür ve sanatın toplumun gelişiminde önemli bir etkisi olduğu için bu kurslarımı her zaman aktif tutmaya çalışacağız. Emeği geçen usta öğreticimize ve herkese teşekkür eder çocuklarımızı başarıları için tebrik ediyorum” dedi.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Özel gereksinimli bireyler için başlatılan ‘ Hediyelik Eşyalar Yapma Kursu’ öğrencileri yaptıkları ürünleri sergide satışa çıkarıldı. Bütün ürünleri satılan özel eğitim öğrencilerin sevinçleri gözlerden kaçmadı.

