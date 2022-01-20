Çatesin sponsorluğunda yakma resim sergisi açıldı Elektronik ölçü kontrol ustası yakma sanatıyla yaptığı eserler sergiledi

Zonguldak’ta Çatalağzı Enerji Termik Santrali'nde (ÇATES) elektronik ölçü kontrol ustası olarak çalışan Şaban Komşu yakma sanatıyla yaptığı eserlerini sergiledi.

Çatalağzı Enerji Termik Santrali (ÇATES) elektronik ölçü kontrol ustası olarak çalışan Şaban Komşu, Çates’in sponsorluğunda Güzel Sanatlar Galerisinde yakma resim sergisi açtı.

Sergide, Komşu’nun yakma sanatıyla yaptığı, Atatürk, madenci ve çocuk gibi bir çok eser yeraldı.

Şaban Komşu’nun yapmış olduğu eserlere vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi.

Cumartesi gününe kadar açık olacak yakma sergisinde eserlerin fiyatları ise bin ila 3 bin TL arasında fiyatlandırıldı.

Sanatçı Şaban Komşu yaptığı açıklamada, “ Sergimiz Cumartesi akşamına kadar devam edecek. Sergimiz ahşap yakma sanatı üzerine. Ağaç yüzey üzerine elektrikle yakılarak oluşturma sanatı diyoruz biz buna. Zahmetli bir eser bunlar. Bir eser bir buçuk ayda tamamlanıyor."dedi.

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