Balkondan inmeyen kedinin yardımına itfaiye koştu

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Zonguldak’ta binanın balkonuna çıkan ve inemeyen kendinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Ergenekon sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir sokak kedisi bir binanın balkonuna çıkarak inemedi. Ardından kedinin seslerini duyan mahalle halkı hemen durumu itfaiye ekipler bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucundan kediyi balkondan alarak yeniden sokağa bıraktı. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması mahalle halkından büyük takdir topladı.

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