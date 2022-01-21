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İntihar eden Damla'ya tacizle suçlanan komşusu ev hapsiyle tahliye edildi

DHA

İntihar eden Damla'ya tacizle suçlanan komşusu ev hapsiyle tahliye edildi


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kendini iple asarak yaşamına son veren Damla Demir'e (16) ait telefonda komşusu M.K.'ye (56) yönelik cinsel taciz suçlamaları görüldü. Damla'nın tırnaklarından alınan doku örnekleri ile DNA'sı da eşleşen M.K. soruşturma kapsamında tutuklandı. `Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' ile `taksirle ölüme neden olma' suçlarından hakkında hapis cezası istenen M.K. ikinci duruşmada ise ev hapsi kararıyla tahliye edildi.
Olay, 20 Mayıs 2021'de Kilimli ilçesi, Bölüm Mahallesi'nde meydana geldi. Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Damla Demir, evinde kendini iple asarak yaşamına son verdi. Başlatılan soruşturma kapsamında Damla'nın telefonu incelendi, tırnaklarından da doku örnekleri alındı. Savcılık, cep telefonu incelemesinde genç kızın intiharıyla ilgili not yazdığını tespit etti. Demir, komşuları M.K.'nin kendisine tacizde bulunduğunu anlattığı notta "Bir kere öpeceğim deyip kolumdan tuttu. Çok korktum ve bırakmasını söyledim. O yere oturdu, beni çekti. Ben onu itip, eve geçtim. Kimselere bir şey çaktırmayıp, odama geçtim, ağladım. Benden büyük yaşlı, sapık. Biliyorum ilk başta diyeceksiniz ne falan filan. O zaman eşi yoktu. Eşi der; o senin ağabeyin, seni kızı gibi görüyor ama kime inandıracağım kendimi. Zaten böyle giderse ben kendimi öldüreceğim. Sizi çok seviyorum. Ben eşine ihanet edemem, yüzüne bakamam" yazdığı görüldü.
KOMŞUNUN MESAJLARI DA DOSYAYA GİRDİ
Demir'in tırnaklarından alınan DNA örneklerinin komşusu M.K. ile uyuşmasıyla şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı. M.K.'nin cep telefonu da savcılık tarafından incelemeye alındı. M.K.'nin telefonuna 'Aşkım Damla' olarak kayıt ettiği genç kıza "Canımın içi özledim seni. Günaydın fıstık. Kızım gel de sana sigara vereyim. Aşkım seni özlüyorum. Ablan gelmeden gel canım, seni özledim. Seni kızım diye çok sevdim, gelmezsen bir daha konuşmam. Kalbini kırdıysam, özür dilerim" gibi mesajlar attığı ortaya çıktı.
M.K. hakkında iddianame hazırlayan savcı, 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan ise 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutukluluk halinin devamına karar verilen M.K.'nin ikinci duruşmasında ifadesi alınması kararlaştırıldı. 18 Ocak'ta görülen duruşmada suçlamaları reddeden M.K.'ye ev hapis hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verildi.
'ADALET İSTİYORUM'
Damla'nın ailesi karara itiraz edip, üst mahkemeye dilekçe verdi. Abla Yağmur Demir, kardeşinin taciz sonucu bunalıma girdiğini belirterek "Olay günü işteydim. Neden olduğu pek bilinmiyordu. Otopsi, telefon kayıtları araştırılırken notları bulundu. Kardeşim cinsel tacize uğradığına dair notlar bırakmış. Kardeşimin tırnaklarında doku örnekleri bulundu. Bunların komşumuza ait olduğu ortaya çıktı. Adam tutuklandı ve ikinci duruşmada serbest bırakıldı" dedi.
Kararın kendilerini şok ettiğini ifade eden Demir, haklarını sonuna kadar arayacaklarını vurgulayarak "Kadınlar, taciz ve tecavüz ediliyor. 'Benim kardeşim toprağa girdi sesi çıkmıyor' diye kimse ezemez. Ablası olarak her şekilde savunacağım. Adalet istiyorum. O adam 'bakın taciz ettim, elimi kolumu sallayarak geziyorum' diye yürümesini istemiyorum" diye konuştu.
'YAPMADIYSA TIRNAKLARINDA NİYE DOKUSU ÇIKTI'
Baba Özcan Demir de sanığın en ağır şekilde ceza alması gerektiğini söyledi. Kararın aile olarak kendilerini yıktığını belirten Demir "Mahkemeye çıktık. Orada suçlamaları kabul etmedi. Cezasını çekmesini talep ettim. Onu niye serbest bıraktılar? Benim içim yandı. Kızımın tırnaklarından dokuları çıktı. Yapmadım diyor ama niye tırnaklarında dokusu çıktı? Bu adam, niye serbest bırakıldı? Ev hapsi verildi, şimdi evinde duruyor. Dilekçe verdim, serbest bırakılmasına itiraz ettim. Tutuklanmasını ve cezasını çekmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2022-01-21 11:20:47

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