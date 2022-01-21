Zonguldak'ta öğrencilerin ilk karne sevinci

Zonguldak'ta ilkokul birinci sınıf öğrencileri ilk kez karne sevinci yaşadı. Karnelerini Vali Mustafa Tutulmaz'ın elinden alan öğrenciler, tatilde kitap okuyup aile ziyareti yapacaklarını söylediler.

Kentte eğitimöğretim gören öğrenciler 1. kanaat dönemi sonunda karnelerini aldı. İlk kez karne sevincini yaşayan birinci sınıf öğrencileri ise karnelerini Vali Mustafa Tutulmaz ve Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ın elinden aldı.

Birinci sınıf öğrencilerine karnelerini dağıtan Vali Tutulmaz, öğrencilere tatil boyunca kitap okumalarını söyledi. Öte yandan 20212022 Eğitim Öğretim Yılı 1. kanaat döneminde il genelinde 36 anaokulda eğitim gören 8 bin 939 öğrenci, 188 ilkokulda eğitim gören 26 bin 816 öğrenci, 119 ortaokulda eğitim gören 28 bin 403 öğrenci ve 89 lisede eğitim gören 29 bin 950 öğrenci olmak üzere toplam 94 bin 108 öğrenci karnelerini aldı.

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