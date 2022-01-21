TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 2 - Pendikspor: 3

TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Pendikspor'a 32 mağlup oldu.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Alpaslan Şen xx, Kadir Beyaz xx, Metin Yalçın xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Selim xx, Sefa x (Osman Paşa dk. 68 x), Rıdvan (Embiya dk. 36 xx), Ercüment xx, Eyüp x (Yunus Emre dk. 80 ?), Hakan xx, Aykut Emre xx, Ali Osman x (Muhammed Ali dk. 80 ?), Fatih xx, Emre xx
Pendikspor: Haydar xx, Sertaç x (Taha dk. 61 x), Doğan xx, Abdurrahman x (Burak dk. 61 x), Serdar Cansu xx, Zahit xxx, Serdar Deliktaş xx, Mesut xx, Erhan xx, Gökcan x (Muhammed dk. 68 x), Tarık xx
Goller: Zahit (dk. 17 ve 20), Serdar Deliktaş (dk. 90+4 pen.) (Pendikspor), Osman Paşa (dk. 71), Embiya (dk. 84) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Sefa, Aykut Emre (Zonguldak Kömürspor), Zahit, Doğan, Serdar (Pendikspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.