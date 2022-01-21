Grizu-263 Takımı YÖK Başkanı ile bir araya geldi

Türkiye’nin ilk cep uydu projesi Grizu263A’nın mimarı Grizu263 Uzay Takımı, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ile birlikte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı ziyaret etti.

Takım Danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi’nin de hazır bulunduğu ziyarette ülke ve üniversite için gurur timsali olan uzay takımı, uzay yolculuğunun 5 yıllık hikâyesini ve başarılarının detaylarını YÖK Başkanı Özvar ile paylaştı.

Türkiye’nin ilk cep uydusunu tasarlayan, uzay bilimleri alanında ülkemizi uluslararası arenada önemli derecelerle temsil Uzay takımı ile birlikte olmanın memnuniyetini paylaşan Prof. Dr. Özvar, takımın projelerinin ülkemizin Milli Uzay Programı hedefleri içerisinde önemli rol oynadığını, takımın ülke genelinde uzay bilimlerinde örnek teşkil eden çalışmalarını takip ettiklerini ifade ederek, üniversite ve Grizu263 Uzay takımını yaşattığı gurur vesileyle tebrik ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi.

13 Ocak 2022’de ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral (SLC40) fırlatma üssünden SpaceX Falcon 9 roketi ile alçak dünya yörüngesinde 525 kilometre (km) uzağa gönderilen Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu263A başarılı bir şekilde yörüngeye yerleşmiş olup, dünyanın dört bir yanından veri paketi alınmaya devam ediyor.

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