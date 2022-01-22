Zonguldak'ta buzlanan yolda sis görüş mesafesini düşürdü

ZonguldakEreğli yolunda kuvvetli kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, kazaları da beraberinde getirdi.

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası Zonguldak’ta de etkisini gösterdi. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve fırtına ZonguldakEreğli yolunda etkili oldu. Kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, buzlanan yol kazalara davetiyle çıkardı. Öte yandan öğlen saatlerinde kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil su kanalına düştü. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

İl Özel İdaresi ekipleri ise yolda kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürdü. Hava sıcaklığının 1 derecelere kadar düştüğü bölgede kar yağışı ve fırtınanın pazar akşamına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.