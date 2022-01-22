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10 bin liralık sahte altını kuyumcuya satmaya çalıştı Kuyumcunun dikkati sahte altın çetesini ortaya çıkardı Olay sonrası 'kıl payı' kaçan şüpheliler her yerde aranıyor

İHA

10 bin liralık sahte altını kuyumcuya satmaya çalıştı Kuyumcunun dikkati sahte altın çetesini ortaya çıkardı Olay sonrası 'kıl payı' kaçan şüpheliler her yerde aranıyor

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde kuyumcunun dikkati sayesinde sahte altın çetesi son anda fark edildi. Olay sonrası kaçan şüpheliler her yerde aranıyor.
Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Kozlu ilçesindeki bir kuyumcuda yaşandı. İddiaya göre, 2 kişi yanlarında getirdikleri 10 bin TL değerindeki sahte künye ve tespihi kuyumcuya satmaya çalıştı. Satılmak istenen altınları inceleyen kuyumcu, künye ve tespihin sahte olduğunu fark etti. Bunun üzerine 2 kişi olay yerinden hızlıca kaçtı. Olayın üzerine Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Çetin Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden dernek üyelerini uyararak, durumu polis ekiplerine haber verdi.
Eşkalini gruptan üyeleriyle paylaşıp uyardı
Dolandırıcılık olayını anlatan Başkan Çelik, “Son tespih olayından sonra bir kere daha anladık ki bizim meslekte hayatlarını bitirmiş imalatçıların, metal üzerine kaplama yaparak onlara damga vurarak Türkiye’nin her yerinde kuyumculardan rant elde etmeye çalışan çeteden biriydi. Bu sefer ki elimizden kaçtı. Çok hızlı oldukları için bir tanesi araçta bekliyor bir tanesi satışla uğraştığı için hemen kaybolup gidiyor. Bundan sonrakilerde çok daha dikkatli olup adaletin karşısına çıkaracağız. Kesinlikle ceza almıyorlar. Adli kontrol şartıyla serbest kalıyorlar. Bu dolandırıcılıktır. Nitelikli dolandırıcılık her yeri dolandırdıkları için bundan da bütün esnaf arkadaşlarımız mağdur. Bizim yapabileceğimiz bu ürünleri Whatsap'dan dernek başkanlarına yayarak sahtedir kaplamadır diye. Eşkallerini atarak uyarıyoruz. Bu teşbih olayı bir çok meslektaşımızın canımı yaktı. Biz kıl payı elimizden kaçırdık” dedi.
Polis ekipleri sahte altını satmaya çalışan şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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