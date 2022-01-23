İtfaiye kardan yola devrilen ağaçları kesti

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Zonguldak'ta itfaiye ekipleri kar nedeniyle yola devrilen ağaçları keserek yol açma çalışmalarını sürdürdü.

Kozlu ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı yol kenarlarındaki ağaçları devirdi. Devrilen ağaçlar enerji hatlarına zarar verdi. Bazı ağaçların yollara devrilmesi nedeniyle itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Devrilen ağaçlar kesildi. Güney Mahallesi'nde de ağaçlar kesilerek yol açma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

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