Zonguldak'ta karla mücadele sürüyor

Zonguldak'ta yoğun kar yağışının ardından bazı güzergahlarda uzun araçların geçişine izin verilmedi.
Kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası ana arterlerde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ZonguldakAnkara, Zonguldakİstanbul karayollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını devam ettiriyor.
Öte yandan Zonguldakİstanbul karayolu, ZonguldakBakacakkadı ve DevrekMengen güzergahı kar yağışı nedeniyle uzun araçların geçişine kapatıldı. BakacakkadıBartın, BakacakkadıDevrek, GökçebeyKarabük güzergahlarında kar yağışının devam ettiği ancak trafiğin tüm araçlara açık olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.