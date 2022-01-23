Devrek'te 70 köye kar engeli

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kar nedeniyle 70 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerine ulaşım sağlanamıyor. Özel idare ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kapanan köy yollarını ulaşıma açabilmek için iş makineleri ile yol açma çalışması yapan ekipler bir yandan da tuzlama çalışması yapıyor. İlçede 70 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

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