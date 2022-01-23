Çatıların üzerine düşen ağaçlara temizleme ve budama çalışması yapıldı

Zonguldak Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Birimi ve itfaiye ekipleri çatıların üzerine düşen ağaçları kaldırmak için budama ve temizleme çalışması yaptı.

Zonguldak’ta yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezinde bir çok ağaç evlerin çatısına devrildi. Ardından Zonguldak Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Birimi ve itfaiye ekipleri tehlike arz eden ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı. Ekipler devrilen ağaçları budama ve temizle çalışması yaptı.

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