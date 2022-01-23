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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Posbıyık karla mücadele çalışmalarını denetledi

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçe merkezi mahallelerinde kar kalınlığı yer yer yarım metreyi aşarken belediye ekipleri de yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Posbıyık karla mücadele çalışmalarını denetledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçe merkezi mahallelerinde kar kalınlığı yer yer yarım metreyi aşarken belediye ekipleri de yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, çalışmaları yerinde denetledi. Belediyede oluşturulan kriz masasına gelerek koordinasyonu takip eden Başkan Posbıyık, daha sonra şantiyeye geçerek çalışmaları yerinde denetledi. 22 iş makinesiyle tüm bölgede kar küreme çalışmalarının sürdüğünü anlatan Başkan Posbıyık, şunları söyledi: “Yoğun bir kar yağışı var, etkili oluyor. Kdz. Ereğli Belediyesi’nin makine ekipmanları bölgenin en güçlü ekipmanları. Sayısal olarak da Ereğli’de çok fazla makinemiz var. Buna rağmen birçok noktada yoğun kar yağışı nedeniyle sıkıntılar oluşabiliyor. Ekibimizin geçtiği güzergah, yarım saat içinde tekrar kapanıyor. Ereğli’yi 3 bölgeye ayırdık ve tüm bölgelere iş makinelerini görevlendirdik. Makinelere mazot ikmalini dahi vakit kaybetmeyelim diye tankeri gönderip alanlarda yapıyoruz. Zaman kaybı olmasın diye operatörlerin ve diğer yardımcı işçilerin yiyeceklerini bizzat yerlerine ulaştırıyoruz, onları şantiyede toplamıyoruz, sahada kalsınlar istiyoruz. Belediyede kriz masası oluşturduk, anlık olarak tüm Ereğli’yi takip ediyoruz. Nerede aksaklık var, yollar açık mı, kapalı mı? Az evvel kriz masasındaydım, orada gayretli bir çalışma var. Şu anda şantiyeye geldik, bütün araçlarımız dağılmış vaziyette. Arıza yapanlar, zincir takanlar, lastiklerinde sorun olanlar anında burada şantiyede tamirleri yapılıp hemen görevli olduğu sahaya gönderiliyor. Ana arterlerde şu an için hiçbir kapalı yolumuz yok. Hastane önünde özel olarak oraya görevlendirdiğimiz bir ekip var, sürekli ring yapıyor. Ereğli’yi susuz bırakmayalım diye içme suyu bölgelerinde makinelerimiz çalışıyor. Pek tabiî ki bu şartlarda ara sokaklarda sıkıntı olabilir. Sabahleyin Erdemi r Genel Müdürü Cem beyle görüştük, birçok konuda paslaşıyoruz. Göztepe ve Bağlık Lojmanları’nın temizliğini onlar üstlendiler. Bir de bu felakette inanılmaz ağaç yıkıntıları var çok sayıda. Mesala; Oyuncak Evi’nin üzerine de ağaç düştü, orada birtakım hasarlar getirdi. Göztepe’de, Öcallar’da, Karga Mahallesi’nde birçok yerde ağaç yıkıntıları var. Buralara ayrı ekipler göndermek suretiyle temizlik çalışması yapılıyor. Bazı yerlerde ağaçlar yolları da kapatıyor, açıyoruz. Benim değerli hemşerilerimden tek istediğim şudur. Çok yoğun bir kar yağışı var. Bize şu anda ‘Garajımdan arabayı çıkaramadım, lastiklerin altında kar var, binanın çatısında kar çoğaldı’ gibi talepte bulunmasınlar. Biz öncelikle şehrin yaşamsal alanlarını sürekli açmaya çalışıyoruz. Bu bir afet, müthiş bir kar yağışı var daha da devam edecek. Önemli olan diyalize gidenlerin yolunu açmak, hastanelerin, ana arterlerin yolunu açık tutmak. Evinizde susuz kalmamanız için içme suyu tesislerinin önünü açık tutmak...Bunda da Ereğli Belediyesi inanın çok başarılı. Arkadaşlarımız 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Şantiyede yatakhane oluşturduk evlerine, köylerine göndermiyoruz, yiyecek içeceklerini buraya getiriyoruz. Şu anda müteahhitlerin de iş makineleri belediye ekipleriyle birlikte çalışmakta. Kendilerinden rica ettik, hiçbir itirazları olmadan bize makinelerini verdiler. Ereğli’nin dört bir tarafında müteahhit arkadaşlarımızın makineleri de çalışıyor. Ereğli’ye yaptıkları bu hizmetten dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum.”

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