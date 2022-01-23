Kar, Kdz. Ereğli’de onlarca ağacı devirdi, dallarını kırdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası bir çok ağaç devrilip dallar kırılırken, itfaiye ekipleri de temizlik çalışması yapıyor.

Yoğun kar yağışı Kdz. Ereğli’de hayatı olumsuz etkiliyor. Tipi şeklinde etkisini artıran kar yağışı sonrası kentte bir çok ağaç devrildi, dallar kırıldı.

İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, ağaç devrilmesi sonucu bazı noktalarda yolların da kapandığını belirtti. Ateş; “İnönü Parkı’nda bulunan Çınar ağacının bir dalı da koparak Oyuncak Evi’ne zarar verdi. Yol kenarlarında devrilen ağaç ve dal parçalarını ekiplerimiz sürekli temizliyor. Bir çok noktadan ihbar alıyoruz. Motorlu testerelerle tehlike oluşturan ağaç ve dalların temizliğine devam edeceğiz” dedi.

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