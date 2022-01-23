Saatçiden 20 bin TL çalan hırsızı jandarma yakaladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesindeki saatçiden 20 bin TL çalan zanlı jandarmanın çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.



Hırsızlık olayı Ormanlı beldesindeki Sezai Ç.’ye ait saatçi dükkanında meydana geldi. Dün sabah saat 06.00 sıralarında camı kırarak işyerine giren 15 yaşlarındaki T.Ç. çanta içerisinde bulunan 20 bin TL parayı alarak kaçtı. Sabah iş yerine geldiğinde durumu fark eden iş yeri sahibi jandarma ekiplerine haber verdi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık zanlısını kısa sürede tespit etti. Olaydan kısa bir süre sonra yakalanan zanlının çaldığı 20 bin TL’nin bin 105 TL’sini harcadığı tespit edildi. 18 bin 895 TL ile yakalanan zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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