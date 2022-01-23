Kadınlar Voleybol 2. Ligi: MFA Zonguldak Spor Kulübü, Kocaeli Gölcük İhsaniyespor’u 3-1 yendi.

Kadınlar Voleybol 2’inci Ligi'nde MFA Zonguldak Spor Kulübü, seyircisi önünde Kocaeli Gölcük İhsaniyespor’u 31 yenerek playoff yolunda önemli bir galibiyete imza attı.
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde mücadele eden MFA Zonguldak Spor Kulübü Site Kapalı Spor Salonu’nda Kocaeli Gölcük İhsaniyespor’u konuk etti. Playoff yolunda çok kritik maça çıkan MFA Zonguldak Spor Kulübü ilk seti 2518 kazandı. İkinci sette istediğini alamayan MFA Zonguldak Spor Kulübü seti 1925 rakibine verdi. Büyük çekişmeli geçen üçüncü sette MFA Zonguldak Spor Kulübü 2725’lik üstünlükle skoru 21’e getirdi.
4’üncü setini 2517 kazanan MFA Zonguldak Spor Kulübü maçı 31 kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Maçın ardından büyük sevinç yaşayan MFA Zonguldak Spor Kulübü galibiyeti yönetim ve taraftarlarıyla kutladı.
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