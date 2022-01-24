Jandarma ekipleri karla mücadelede vatandaşın yanında

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri karla mücadelede vatandaşları yalnız bırakmadı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri karla mücadelede yolda kalan vatandaşların imdadına yetişti. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; karla mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlardan gelen yardım taleplerini ilgili kurum ve kuruluşlarla da koordinasyonu sağlayarak karşılamaya devam ediyor. Ekipler yoldan kalan vatandaşlara yardım ederek yol durumu hakkında da bilgiler verdi.

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