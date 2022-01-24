Zonguldak’ta 248 köy yolu ulaşıma kapalı

Yarışmadan kazandığı parayı ne yaptı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ta devam eden kar yağışı nedeniyle 248 köy yolu ulaşıma kapandı.

Zonguldak’ta devam yoğun kar yağışı nedeniyle 248 köy yolu kapanırken, ekipler gece ve gündüz aralıksız çalışarak kapalı köy yollarını tekrar ulaşıma açmak için mücadele veriyor.

24 Ocak itibariyle Merkez’de 23, Alaplı’da 25, Ereğli’de 42, Çaycuma’da 47, Devrek’te 70, Kozlu’da 23, Gökçebey’de 16, Kilimli’de 2 köy yolu kapandı. Toplamda 248 köy yolu ulaşıma kapanırken, Zonguldak İl Özel İdaresi kış lastiksiz ve zincirsiz yola çıkılmaması konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.