Yolu kapanan köyde rahatsızlanan hasta, iş makinesiyle ambulansa taşındı

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta kar yağışı nedeniyle yolu ulaşımı kapanan köyde rahatsızlanan Altun Demir (57), iş makinesinin kepçesine konularak ambulansa taşındı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Bakırlık köyünün yolu ulaşımı kapandı. Göğüs ağrısı yaşayan Altun Demir'in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. Kar nedeniyle ambulans köye ulaşamayınca, UMKE'den yardım istendi. Köye güçlükle ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptı. Demir, ardından iş makinesinin kepçesine konularak, köy dışında bekleyen ambulansla taşındı. Ereğli ilçesinde bulunan özel hastaneye kaldırılan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KOAH HASTASI DA HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Kozlu ilçesinde elektrik kesintisi nedeniyle evinde oksijen alamayan KOAH hastası Muharrem Altuntaş (77) da ekiplerin yardımıyla evden çıkartılarak hastaneye ulaştırıldı.

Ereğli ilçesinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köyde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen kadın için köylüler seferber oldu. Köy muhtarı Bilgin İlik'in yardım istediği Ereğli Doğa Sporları Kulübü ekibi, arazi araçlarıyla kadını evinden alarak sağlık ekiplerine ulaştırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2022-01-24 14:17:20



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