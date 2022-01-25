Diyaliz hastasına 14 saatlik kurtarma operasyonu Zorlu arazi şartlarında hastayı almadan dönmediler

Zonguldak'ta diyaliz hastası için bir metreyi aşan zorlu arazi koşullarında mücadele veren sağlık ekipleri, 14 saatlik kurtarma operasyonunun ardından hastaya ulaştı. Araçların ilerleyemediği bölgede paletli ambulans devreye girdi. Hasta evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Merkeze bağlı Osmanlı köyü Alibüyük Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki diyaliz hastası Şaziye Alaca; köy yollarının kapalı olması nedeniyle rahatsızlandı. Diyalize girmesi gereken Alaca'nın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. Köy yollarındaki kar kalınlığının bir metreyi aşması üzerine kara saplanan ekip, özel idareden yardım isteyerek yolun açılmasını istedi. Zorlu arazi koşulların ulaşıma engel olunca bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi.

UMKE ekiplerinin de ilerleyememesi üzerine bu kez de paletli ambulans bölgeye sevk edildi. 14 saat süren kurtarma operasyonunun ardından hastaya ulaşıldı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne nakledilen diyaliz hastası kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma operasyonunda büyük çaba harcayan sağlık ekiplerine teşekkür eden diyaliz hastası Şaziye Alaca'nın tedavisi sürüyor.

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