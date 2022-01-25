Madenciler kar yağışı sebebiyle işe gelemedi

Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, şiddetli kar yağışı sebebiyle Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) üretimin aksadığını ve vardiyaların iptal edildiğini açıkladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil yaptığı açıklamada, "Cumartesi günü itibariyle ülkemiz genelinde büyük bir kar yağışı başladı. Bölgemizde de Pazar günü etkisini ağırlıkla gösterdi ve bunun akabinde ulaşımda büyük aksamalar oldu. Devamında da kar yağışı vesilesiyle yüksek gerilim hatlarında bir dizi arızalar olduğu bilgisi geldi. Kurum yöneticileri ile yaptığımız görüşmelerde tabii ki bunun, arızaların giderilmesi konusunda hemfikir olduk. Bunun akabinde Pazar günü akşam 24.0008.00 vardiyası olarak tabir ettiğimiz vardiya iptal oldu ve yoğun kar yağışı devam ettiği için de dün gece itibariyle de 16.0024.00 ve 24.0008.00 vardiyaları da iptal oldu. Bugün itibariyle de arkadaşlarımız işe gelme konusunda yoğun bir çaba sarf ettiler. Kar yağışı ulaşımı etkilediği için büyük bir sıkıntı haline geldi. Elektrik enerji hatlarındaki arızalar giderildi ama yollardaki kapanmalar sebebiyle çoğu arkadaşım işe gelemedi. Şu anda bunun takibini yapıyoruz" dedi.

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