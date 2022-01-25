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GMİS Yönetim Kurulu; “Mehmet Tezer’i saygı ve rahmetle anıyoruz”

İHA

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Sendika Yönetim Kurulu'nda 17 yılı genel başkan olmak üzere toplam 33 yıl görev yapan Mehmet Tezer'i vefatının 14'üncü yılında anma mesajı yayınladı.

GMİS Yönetim Kurulu; “Mehmet Tezer’i saygı ve rahmetle anıyoruz”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Sendika Yönetim Kurulu’nda 17 yılı genel başkan olmak üzere toplam 33 yıl görev yapan Mehmet Tezer’i vefatının 14’üncü yılında anma mesajı yayınladı.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu’ndan yayımlanan anma mesajı şöyle;
“Sendikamız Yönetim Kurulu’nda 33 yıl boyunca görev yapan ve 26 Ocak 2008 tarihinde kaybettiğimiz Genel Başkanımız Mehmet Tezer’in ölümünün 14’üncü yılındayız. 1921 yılı doğumlu olan Mehmet Tezer, 1936 yılında EKİ’de işbaşı yaptı, 1946 yılında Maden Başçavuşu oldu. 1956 yılında Sendikamız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Mehmet Tezer, 33 yıl boyunca Sendikamız Yönetiminde görev aldı. Sendikamızda 6 yıl Başkanvekiliği görevinde bulunan Tezer, 19721989 yıllarını kapsayan 17 yıl ise Sendikamız Genel Başkanı olarak görev yaptı. 1980 yılına kadar adı Zonguldak Maden İşçileri Sendikası, 1983 yılına kadar Zonguldak ve Havalisi Maden İşçileri Sendikası olan Sendikamızda Tezer’in görev yaptığı dönemde Sendika tarihinin en yüksek oranlı zamlarının ve sosyal haklarının alındığı toplu iş sözleşmeleri imzalandı. 1980 darbesinin ardından faaliyetleri durdurulan ve 1982 Anayasası’nın kabulüyle etkinlikleri azaltılan Sendikalar arasında mücadele kültürünü canlı tutmaya çalışan Tezer, Türkiye emek sınıfının kayıplarının telafi edilebilmesi için partiler üstü kalarak mücadele etmiştir. 1983 yılında ulusal tip sendikaya geçilmesi nedeniyle Sendikanın adı Genel Maden İşçileri Sendikası olarak değiştirilmiştir. Tezer’in girişimleriyle yapılan görüşmeler sonucunda MTAİŞ Sendikası GMİS’e katılmış ve Sendikanın 36 bin olan üye sayısı 43 bine çıkmıştır. Tezer, emek sınıfının 1989 yılındaki Bahar Eylemleriyle hareketlenmeye başladığı dönemde 4 Temmuz 1989 tarihinde kendi isteğiyle görevden ayrılarak örnek bir tavır sergilemiştir. Döneminde Sendikamızın ve maden işçilerimizin önemli kazanımları olması nedeniyle Tezer, Efsane Başkan olarak anılmaktadır. Tezer, 26 Ocak 2008 tarihinde Fethiye’de 87 yaşında vefat etti. Merhum Genel Başkanımız Mehmet Tezer’i vefatının 14’üncü yılında sevgi, saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz”.

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