Zonguldak'ta 323 köy yolu ulaşıma açıldı

Zonguldak İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmaları kapsamında 380 köy yolundan 323'ünü ulaşıma açtı. Kapalı 57 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor.

İl genelinde yaşanan yoğun kar yağışının ardından karla mücadele çalışmaları da sürüyor. Saat 16.30 itibariyle Merkezde 18 köy ulaşıma açılırken 5 köy için yol açma çalışmaları sürüyor. Alaplı ilçesinde 46 yol ulaşıma açılırken 6 köy için yol açma çalışmaları sürüyor. Kdz. Ereğli ilçesinde de 73 köy yolu ulaşıma açıldı. 20 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor. Çaycuma ilçesinde ise 77 köy yolu ulaşıma açıldı. 6 köy yolunu açmak için çalışmalar sürüyor. Devrek ilçesinde 75 köy yolu ulaşıma açıldı. 8 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor. Kozlu ilçesinde 14 köy yolu ulaşıma açıldı. 9 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor. Gökçebey ilçesinde 18 köy yolu ulaşıma açıldı. 1 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor. Kilimli ilçesinde 4 köy yolu yapılan karla mücadele çalışmaları sonucunda ulaşıma açıldı. 2 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor.

Ekipler kar lastiği kullanımı konusunda uyarılarda bulunurken zincirsiz, takozsuz, çekme halatsız yola çıkılmaması konusunda hatırlatmada bulundu.

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