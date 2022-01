Kdz. Ereğli’de 31 mahalle ve 348 sokakta kar temizliği sürüyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 59 cadde ve bulvarı ilk andan itibaren sürekli açık tuttuklarını belirterek, 348 sokakta da çalışmaların dün geceden itibaren başladığını söyledi.



Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık sadece mahalle yollarını değil köy yollarının açılması içinde kendilerinden makine talep edildiğini ve her yere yetişmeye çalıştıklarını söyledi. Özellikle kırsal kesimde elektriklerin olmadığını ifade eden Posbıyık çalışmalarla ilgili olarak şu bilgileri verdi:



“Büyük bir kar yağışıyla karşı karşıyayız, sadece Ereğli’de değil çevre illerde, ilçelerde ve ülkenin her tarafında yoğun kar yağışı ve sıkıntılar var. Köy yolları kapalı, belediye olarak biz kar yağışının başladığı ilk günden itibaren kentimizdeki 59 cadde ve bulvarı sürekli açık tuttuk. Belli konumlarda vaziyetimizi aldık, hem belediye araçları sahada oldu, hem de Ereğli’deki müteahhitlerin iş makinelerini aldık. Buradan özellikle müteahhitlerimize teşekkür etmek istiyorum. Müteahhitlerimiz itirazsız olarak hem de bazıları operatörleriyle birlikte iş makinelerini bize verdiler. Şu anda belediyemizin makineleriyle birlikte Ereğli’de 30 iş makinesi çalışıyor. Kar yüksekliği fazla olduğu için çok randımanlı çalışamıyor makineler Çünkü makinelerin bıçağı kar kalınlığı 40 santimi açtığı zaman kalır, saplanır. Bazı kamyonlardaki bıçakları kaldırdık, yerlerine kepçe takmaya başladık. 348 tane sokağımız var. Bu sokaklarımıza da dün akşamdan itibaren girmeye başladık. Yani ara sokaklarımızda da çalışmalarımız sürüyor. Pek tabii ki sıkıntılar oluyor, olmaması mümkün değil. Bu bir afet ve dolayısıyla problemler yaşanabiliyor. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını biliyoruz, eleştiriyorlar; başımızın üzerinde yeri var. Eleştirilere açığız ama şundan emin olmaları lazım ki Kdz. Ereğli Belediyesi olarak yardımcılarımızla, ekiplerimizle, teknik adamlarımızla, çalışan emekçilerimizle gece gündüz çalışıyoruz ve vicdanen rahatız. Her noktaya elimizden geldiği kadar cansiperane ulaşmaya çalışıyoruz. İşçilerimiz evlerine gitmiyor, operatörler şantiyemizde yatakhane yaptık, orada kalıyorlar. Zaman kaybı olmasın diye operatörlerin yemeklerini Halk Kafe’den gönderip, makinelerinde veriyoruz. Yine zaman kaybı olmasın diye yakıtları tankerlerle kepçelere ulaştırılıyor. Pek tabii ki eksikliklerimiz vardır, bunları da kabul ediyoruz ama kriz masamızla birlikte, şantiyemizle birlikte sevk ve idareyi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” dedi.



“Akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor”

Akaryakıt noktasında sıkıntılar yaşandığını dile getiren Başkan Posbıyık, anlaşma olmasına rağmen yakıt olmadığı için çalışmalarda da aksamalar yaşandığını söyledi. Posbıyık açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Türkiye genelinde çok büyük bir sıkıntı var, petrol konusunda biz araçlarımıza akaryakıt almak için akaryakıt istasyonuyla anlaşmalıyız. Televizyonlardan izliyorsunuz TEM otoyolu kapalı, Anadolu’dan, Trakya’dan gelen yollar kapalı. Lojistik temin edilemiyor, mazot gönderilemiyor. Mesela dün akşam bir ara durduk, çünkü mazot bitti. Akaryakıt istasyonunun Ereğli’deki bütün ofislerinde akaryakıt kalmadı. Akçakoca’daki istasyona tanker göndermeye kalktık, bereket versin o arada mazot geldi. Şu anda Ereğli köylerinin yüzde 80’inin yolu kapalı. Elektrik yok benden yardım bekliyorlar. Zaten askeriye de, Kaymakamlık da, köyler de bizden yardım bekliyor. En fazla makine grubu burada olduğu için bizden makine istiyorlar. Zonguldak’tan dahi telefon geliyor. Bir çok resmi kuruluşun imkanları kısıtlandığı için bizden yardım bekliyor. Ağaçlar kırılıyor, bizden yardım bekliyorlar, tuz için bizden yardım bekliyorlar. Biz bereket versin tuz stoklarımızı yaptığımız için yardım etmeye çalışıyoruz. Ancak her tarafa da Ereğli Belediyesinin yetişmesi mümkün değil. Destek olabildiğimiz kadar olmaya çalışacağız.”



Yol açma çalışmalarının yanı sıra kardan dolayı devrilen ve dalları kırılan ağaçların temizlenmesi içinde itfaiye ekiplerinin yoğun şekilde çalıştığını aktaran Posbıyık, aynı zamanda sokak hayvanlarının aç kalmaması içinde 150 noktada su ve yem verdiklerini dile getirdi.

