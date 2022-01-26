Metruk binada çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

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Zonguldak’ta metruk binada çıkarılan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın sabah saatlerinde Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişiler metruk bir binada yangın çıkardı. Bir anda dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

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