Zonguldak'ta kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı

Zonguldak'ta geceden bu yana etkili olan kar yağışı sebebiyle merkezde kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı.

İl genelinde etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı güçleştirdi. Ekiplerin temizlik çalışmalarının ardından açılan yollar gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yeniden ulaşıma kapandı. Kentin yüksek mahallelerinde ikamet eden vatandaşlar toplu taşıma araçları çalışmayınca yürüyerek ulaşım sağlamaya çalıştı. Meteoroloji İl Müdürlüğü de istasyonlarda kaydedilen verileri açıkladı. Zonguldak'ta kar kalınlığı 55 santimetre, Kozlu ilçesinde 31, Çaycuma ilçesinde 35 santimetre, Beycuma beldesinde 58 santimetre, Devrek ilçesindeki radar mevkiinde ise 92 santimetre olarak ölçüldü.

Engelli ve hamile kamu çalışanların 2627 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılırken kapalı köy yollarını açma çalışmaları da sürüyor.

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