Yolları kapalı olan köydeki hastaya ulaşabilmek için ekipler seferber oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Bakırlık köyünde evinde rahatsızlanan hasta için Özel İdare ekipleri seferber oldu. Kapalı olan köy yolu kepçe ile açılarak hastaya ulaşıldı.

Zonguldak genelinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Ereğli ilçesine bağlı Bakırlık köyünde evinde rahatsızlanan hasta için ekipler seferber oldu. Özel İdare ekiplerinin kapalı olan köy yolunu açması ile hastaya ulaşıldı. Ambulansla alınan hasta, tedavi edilmek üzere ilçe hastanesine kaldırıldı.

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